terra dei fuochi fatta la legge mancano i soldi tutti gli sconti con cui il governo meloni sceglie di non colpire il sistema

Ilfattoquotidiano.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con 137 voti favorevoli e 85 contrari, la Camera ha convertito in legge il decreto Terra dei Fuochi, testo di 15 articoli con cui si stanziano 15 milioni di euro per il 2025 destinati agli interventi di ripristino ambientale e bonifica dei siti contaminati, affidati al Commissario unico. I partiti di Governo esprimono soddisfazione, ma per l’opposizione si tratta di un’occasione persa sotto molti punti di vista. Perché si inaspriscono le pene (sono stati evitati i tentativi di depotenziare l’efficacia delle nuove sanzioni contro abbandoni, discariche abusive e spedizioni illegali di rifiuti), ma le risorse economiche sono insufficienti (si prevede uno stanziamento pluriennale da 60 milioni ) e per molti non si colpisce il sistema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

