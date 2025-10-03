Terni Valeria Alessandrini e Simone Pillon sulla campagna ASM | La disparità non si combatte con asterischi e schwa

“Ancora una volta l'ideologia prevale sulla realtà. Si usano asterischi, impongono bandiere arcobaleno per sostenere fantomatiche battaglie ideologiche quando i problemi dei ternani sono ben altri”. Gli esponenti della Lega Simone Pillon e Valeria Alessandrini commentano il manifesto utilizzato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

