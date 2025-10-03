Terni sciopero generale e manifestazione ‘Blocchiamo tutto’ Mobilitazione in città in difesa della Global Sumud Flotilla GALLERIA FOTOGRAFICA

Ternitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una mattinata contraddistinta da uno sciopero e due distinte iniziative, che confluiscono in un unico corteo. Anche a Terni è prevista la mobilitazione in difesa della Global Sumud Flotilla e più in generale del popolo palestinese. Alle 9 infatti il primo appuntamento curato dal ‘Coordinamento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

terni - sciopero

