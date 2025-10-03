Terni occupazione abusiva di un ex locale del centro | restituiti beni di valore rubati e denunciati tre giovani

Ternitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un servizio straordinario di controllo interforze, coordinato dalla Questura di Terni, è stato messo in campo a seguito di una lite tra cittadini magrebini nel centro cittadino. Tale operazione congiunta e diretta dal commissario Valentini è stata portata a termine dagli agenti della polizia di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: terni - occupazione

Occupano ex struttura ricettiva: denunciati. Giovane incastrato con preziosi rubati - In tre occupavano abusivamente una ex struttura ricettiva a Terni, uno di loro è stato trovato con dei preziosi rubati da un’auto. Secondo umbria24.it

Occupazione abusiva, blitz della polizia locale - La Polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha effettuato il consueto monitoraggio di edifici abbandonati per contrastare l’occupazione abusiva, anche saltuaria. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Occupazione Abusiva Ex