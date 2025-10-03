Terni occupazione abusiva di un ex locale del centro | restituiti beni di valore rubati e denunciati tre giovani

Un servizio straordinario di controllo interforze, coordinato dalla Questura di Terni, è stato messo in campo a seguito di una lite tra cittadini magrebini nel centro cittadino. Tale operazione congiunta e diretta dal commissario Valentini è stata portata a termine dagli agenti della polizia di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - occupazione

Terni, occupazione abusiva di un ex locale del centro: restituiti beni di valore rubati e denunciati tre giovani

?Terni. Sit in permanente pro Pal in Largo villa Gloria ribattezzato Largo Gaza : - facebook.com Vai su Facebook

Terni, scatta il blitz nell'ex pizzeria. Trovati soldi, Rolex ed altri oggetti rubati. Denunciati 3 immigrati - I locali sono stati sgomberati e restituiti al legittimo proprietario dopo l’intervento sul posto del personale dell’Asm che ha provveduto alla rimozione delle masserizie e degli effetti personali las ... Da corrieredellumbria.it

Occupano ex struttura ricettiva: denunciati. Giovane incastrato con preziosi rubati - In tre occupavano abusivamente una ex struttura ricettiva a Terni, uno di loro è stato trovato con dei preziosi rubati da un’auto. Da umbria24.it