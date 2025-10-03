Terni il VIDEO del corteo degli studenti in centro Centinaia di partecipanti per lo stop del genocidio | Giù le mani dai bambini

Mattinata di sciopero generale e cortei lungo le vie del centro di Terni con lo slogan “Stop al genocidio. Blocchiamo tutto”. Dalle ore 9 di venerdì 3 ottobre un nutrito gruppo di studenti si è riunito a Largo Villa Glori. Centinaia i giovani che si sono diretti poi verso il corso, tra i cori. 🔗 Leggi su Ternitoday.it