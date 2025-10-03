Terni arriva la ‘Carovana della pace’ delle Acli | Dignità giustizia sociale e lavoro IL PROGRAMMA
La città di Terni ospita la campagna denominata Peace at Work – Il lavoro costruisce la pace, promossa dalle Acli nazionali con il patrocinio dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e del lavoro della Cei, la rete italiana pace e disarmo e la Fondazione Perugia Assisi per la cultura della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
