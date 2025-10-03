Terni arriva la ‘Carovana della pace’ delle Acli | Dignità giustizia sociale e lavoro IL PROGRAMMA
La città di Terni ospita la campagna denominata Peace at Work – Il lavoro costruisce la pace, promossa dalle Acli nazionali con il patrocinio dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e del lavoro della Cei, la rete italiana pace e disarmo e la Fondazione Perugia Assisi per la cultura della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: terni - arriva
Via Sant’Efebo a Terni tra auto, smog e pericoli: la petizione dei residenti arriva a palazzo Spada
Il “colpo” della Ternana Women, arriva Kaja Eržen: “A Terni voglio stare bene, divertirmi e aiutare la squadra”
Terni, truffa del finto incidente al figlio: 88enne ci casca, ma poi arriva la Polizia
A Terni arriva la Carovana della Pace delle Acli: Cena di solidarietà per la Cittadella delle associazioni TERNI - Terni ospita la campagna “Peace at Work – Il lavoro costruisce la pace”, promossa dalle Acli - Associazioni cristiane lavoratori italiani nazionali con - facebook.com Vai su Facebook
Terni: ‘stretta’ sui riders. Arriva il tesserino obbligatorio per le consegne a domicilio - X Vai su X
Terni. Taser ai vigili urbani arriva il via libera con il rebus sindacati - TERNI Il Consiglio comunale di Terni ha dato il via libera all'introduzione del Taser per la Polizia locale. Da ilmessaggero.it