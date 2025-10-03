Terni allerta maltempo ‘gialla’ in città e lungo la Valnerina | Raffiche di vento fino a burrasca sui rilievi

Il centro regionale della Protezione Civile ha emesso un documento di allerta di colore ‘giallo’ che interessa la città di Terni e la zona della Valnerina. Fa seguito all’avviso di condizioni meteorologiche avverse diffuso dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

