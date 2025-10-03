Ternana-Pineto Fabio Liverani | I ragazzi devono sentirsi onorati Nessuna distrazione dalla festa del centenario

Una partita ‘speciale’ è in programma tra Ternana-Pineto, allo stadio Liberati. Il match infatti è il primo in programma post compleanno numero cento, della società di via della Bardesca. Il tecnico Fabio Liverani è intervenuto nella sala stampa del Libero Liberati per presentare la sfida contro. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: ternana - pineto

Ternana, UFFICIALE: Stefano Pettinari torna in rossoverde. Prezzo identico per tutti settori contro il Pineto

Ternana-Pineto, Fabio Liverani: “I ragazzi devono sentirsi onorati. Nessuna distrazione dalla festa del centenario”

Ternana-Pineto, Liverani: «Dobbiamo crescere ancora tanto, domani non sarà semplice» - X Vai su X

TernanaNews.it. . TERNANA-PINETO, LA CONFERENZA STAMPA DI FABIO LIVERANI Vuoi creare streming in diretta come questo? Prova StreamYard: - facebook.com Vai su Facebook

Ternana-Pineto, Fabio Liverani: “I ragazzi devono sentirsi onorati. Nessuna distrazione dalla festa del centenario” - Il tecnico presenta la gara contro gli abruzzesi: “La coralità fa la differenza e dobbiamo crescere come condizione e gioco” ... Secondo today.it

Ternana, Liverani: “Ferrante è una priorità, Leonardi e Durmush in crescita. Capuano ok” - Fabio Liverani, allenatore della Ternana, aggiorna sulle condizioni di Ferrante, sul recupero di Capuano e sulla crescita di Leonardi e Durmush. Si legge su ternananews.it