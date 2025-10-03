Tentato omicidio a Torino Aurora | ragazzo accoltellato in strada trasportato in ospedale

Un marocchino di 24 anni è stato ferito con tre coltellate che lo hanno raggiunto al volto, al costato e a una gamba nella notte di oggi, venerdì 3 ottobre 2025, nel corso di una lite davanti al bar di largo Brescia. È stato trasportato in ambulanza all'ospedale Giovanni Bosco dai sanitari del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

