Tentato furto alla farmacia ' Frecentese' | ladri messi in fuga dai guardiani virtuali

Casertanews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tentato colpo ai danni della Farmacia Frecentese, in via Salvo D’Acquisto ad Aversa. Cinque persone a bordo di un’auto hanno cercato di portare a termine un furto, ma il piano è fallito grazie all’intervento della tecnologia e della vigilanza privata.Secondo la ricostruzione, tre dei malviventi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

