Tentato colpo al Postamat detriti ovunque e ufficio inagibile | i danni

Tentato colpo al Postamat detriti ovunque e ufficio inagibile

Brindisireport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN PIETRO VERNOTICO - Nella notte del 3 ottobre 2025, un tentativo di furto ha causato gravi danni all'ufficio postale di San Pietro Vernotico, situato di fronte alla stazione ferroviaria. I malviventi hanno utilizzato esplosivi per tentare di accedere al Postamat, ma sono stati costretti alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

