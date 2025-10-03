Tentato colpo al Postamat detriti ovunque e ufficio inagibile | i danni
SAN PIETRO VERNOTICO - Nella notte del 3 ottobre 2025, un tentativo di furto ha causato gravi danni all'ufficio postale di San Pietro Vernotico, situato di fronte alla stazione ferroviaria. I malviventi hanno utilizzato esplosivi per tentare di accedere al Postamat, ma sono stati costretti alla. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
