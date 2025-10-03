ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della Radiomobile di Acireale. La capillare presenza sul territorio e la prontezza operativa dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Acireale hanno portato all’arresto di un 36enne pregiudicato, colto in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo e il tentativo di fuga. Durante un pattugliamento nelle zone periferiche dell’acese, i militari hanno notato uno scooter Honda SH condotto dall’uomo, già noto per precedenti legati allo spaccio. All’ordine di fermarsi, il 36enne ha tentato di sfuggire accelerando, ma la rapida manovra della gazzella ha impedito la fuga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Tentativo di fuga bloccato: arrestato spacciatore 36enne dai Carabinieri ad Aci Catena