Tentate estorsioni pestaggi e stalking | 20enne in manette a Latina

Latina, 3 ottobre 2025 – Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, dr.ssa laura Morselli, su richiesta della locale Procura della Repubblica, dr.ssa Martina Taglione, che ha diretto le indagini condotte dalla Squadra Mobile, a carico di un ventenne con numerosi precedenti di polizia, anche in materia di stupefacenti (nel mese di gennaio, era riuscito a sottrarsi a un controllo delle Forze dell’Ordine, scappando ad alta velocità a bordo di un’autovettura, all’esito di un’operazione antidroga nei pressi delle “Palazzine Arlecchino”). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it