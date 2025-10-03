Tensione in Europa | la portavoce della Casa Bianca reagisce alle provocazioni navali russe
La preoccupazione degli Stati Uniti per le azioni della Russia in Europa si è palesata con chiarezza, come testimonia la ferma dichiarazione rilasciata dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. Durante un recente briefing con la stampa, rispondendo a una domanda specifica sulle crescenti provocazioni russe nel continente, Leavitt ha esordito affermando che “È qualcosa che prendiamo molto sul serio “. Questa frase, breve ma incisiva, sottolinea il livello di allerta di Washington, in un contesto geopolitico già teso. In particolare, il riferimento diretto è andato alle denunce del governo di Copenaghen riguardo a presunte provocazioni navali messe in atto da unità russe all’interno delle acque territoriali danesi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
