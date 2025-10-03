Tennis stasera la finale di 3^ categoria al Republic di Jesolo

Al Republic di Jesolo è in programma alle 19 la finale del torneo di tennis di 3^ categoria. Dopo la sbornia tennistica dello scorso weekend, che ha visto le strutture di via Piola ospitare le finals della serie D con 14 squadre, stasera si conclude il torneo che ha visto la partecipazione di 80. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: tennis - stasera

Tennis, Us Open: out Jasmine Paolini, ko in 2 set con la Vondrousova. Alcaraz domina Darderi, agli ottavi anche Djokovic e Fritz. Stasera c'è Sinner e il derby tra Cobolli e Musetti

Stasera (giovedì 2 ottobre) alle ore 20:30 su Supertennis insieme con gli ex tennisti Giorgio Galimberti e Stefania Chieppa parleremo dello sport a Palermo e delle bellezze della città con un focus sul Kalta Tennis Club. Canale 64 del digitale terrestre e 212 di - facebook.com Vai su Facebook

Icone del tennis: la tier list di Frattesi Quale modo migliore per prepararci a stasera? #ForzaInter #USOpen - X Vai su X

Lo sport in TV oggi: Virtus in Eurolega, tennis e tanto calcio - Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia, in Asia si gioca a rete per punti pesanti e riparte la Serie A (e non solo). Riporta libero.it

US Open: stasera Santanchè alla finale in rappresentanza Governo - Ci sarà anche un rappresentante del governo italiano questa sera a Flushing Meadows in tribuna per la finale degli Open Usa tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Secondo ansa.it