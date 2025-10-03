Pronti al via i campionati nazionali di tennis. Ai nastri di partenza di quello di Serie A2 femminile c’è ovviamente il Club Tennis Ceriano che esordirà domenica contro una delle grandi favorite per la vittoria finale. La Canottieri Casale, infatti, ha vinto due scudetti di fila nel 2022 e 2023 mentre la stagione scorsa è incappata in un’annata sfortunata e oltre a non riuscire a difendere il titolo è anche retrocessa. Si gioca alle 10 sui campi di casa in sintetico della Robur Saronno. Le altre avversarie del girone A sono Tennis Training di Foligno e ad Apem Copertino. I rimanenti due impegni casalinghi sono previsti il 19 ottobre (contro Foligno) e il 2 novembre (contro Copertino). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis Serie A2. Ceriano pronta al via: "Obiettivo salvezza»