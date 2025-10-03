Tennis Serie A2 Ceriano pronta al via | Obiettivo salvezza
Pronti al via i campionati nazionali di tennis. Ai nastri di partenza di quello di Serie A2 femminile c’è ovviamente il Club Tennis Ceriano che esordirà domenica contro una delle grandi favorite per la vittoria finale. La Canottieri Casale, infatti, ha vinto due scudetti di fila nel 2022 e 2023 mentre la stagione scorsa è incappata in un’annata sfortunata e oltre a non riuscire a difendere il titolo è anche retrocessa. Si gioca alle 10 sui campi di casa in sintetico della Robur Saronno. Le altre avversarie del girone A sono Tennis Training di Foligno e ad Apem Copertino. I rimanenti due impegni casalinghi sono previsti il 19 ottobre (contro Foligno) e il 2 novembre (contro Copertino). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tennis - serie
Circolo Tennis Bari promosso in Serie A2: consegnata una targa di riconoscimento in Comune
Tennis Serie A2 Ct Reggio e Albinea, definiti i roster
Serie A1, i detentori del titolo ci riprovano. Il Tennis Crema in cerca del bis. Esordio il 5 ottobre contro Palermo
TENNIS SERIE A1 - Tennis Comunali Vicenza pronto per un ritorno "rombante" in serie A1! Domenica 5 ottobre il debutto in trasferta sui campi romagnoli del CT Zavaglia. https://sportvicentino.it/2025/10/02/tennis-comunali-vicenza-pronto-per-un-ritorno-romb - X Vai su X
FITP Toscana. . Torna nella massima serie, in occasione dei 50 anni del club, il Tc Prato. Prima sfida in casa (domenica 5 ottobre) contro Tennis Beinasco Vai su Facebook
Tennis Serie A2. Ceriano pronta al via: "Obiettivo salvezza» - Ai nastri di partenza di quello di Serie A2 femminile c’è ovviamente ... Da sport.quotidiano.net
Serie A1 e A2 al via domenica. Tennis Club Crema per bissare lo scudetto: "Sarà un girone tosto» - A dieci mesi dal quarto scudetto della storia conquistato a Torino, il Tennis Club Crema ricomincia dal campo amico ... Si legge su sport.quotidiano.net