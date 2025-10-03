Tennis A2 Viserba pronta alla sfida Domenica parte l’avventura
Il tennis di A2 fa tappa a Rimini per un campionato italiano a squadre che vede il Circolo Tennis Viserba ancora in prima linea. La squadra è inserita nel girone 8 assieme a Canottieri Casale Monferrato, C.T. Scaligero e T.C. Villasanta, col primo match che andrà in scena domenica alle 10 proprio sui campi di casa contro la formazione veronese. Poi domenica 12 trasferta a Villasanta e domenica 19 ritorno sulla terra rossa di casa per il match contro Casale. Dalla settimana successiva gli incontri di ritorno. La prima classificata sarà destinata ai playoff, la seconda si salverà direttamente e le altre due dovranno giocarsi la permanenza ai playout contro le squadre degli altri gironi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tennis - viserba
Tennis, scatta il torneo nazionale Open femminile del Tc Viserba: le favorite del seeding
Sui campi del Tennis Club Viserba alle battute finali le prequalificazioni Ibi di 4° categoria maschili #Rimini #Sport - X Vai su X
Tennis, Massa, Zavaglia Ravenna e Viserba: la Serie A di vertice è in Romagna Vai su Facebook
Tennis. A2, Viserba pronta alla sfida. Domenica parte l’avventura - Il tennis di A2 fa tappa a Rimini per un campionato italiano a squadre che vede il Circolo Tennis Viserba ancora in prima linea. Secondo sport.quotidiano.net
Tennis Serie A2. Ceriano pronta al via: "Obiettivo salvezza» - Ai nastri di partenza di quello di Serie A2 femminile c’è ovviamente ... Riporta sport.quotidiano.net