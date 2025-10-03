Il tennis di A2 fa tappa a Rimini per un campionato italiano a squadre che vede il Circolo Tennis Viserba ancora in prima linea. La squadra è inserita nel girone 8 assieme a Canottieri Casale Monferrato, C.T. Scaligero e T.C. Villasanta, col primo match che andrà in scena domenica alle 10 proprio sui campi di casa contro la formazione veronese. Poi domenica 12 trasferta a Villasanta e domenica 19 ritorno sulla terra rossa di casa per il match contro Casale. Dalla settimana successiva gli incontri di ritorno. La prima classificata sarà destinata ai playoff, la seconda si salverà direttamente e le altre due dovranno giocarsi la permanenza ai playout contro le squadre degli altri gironi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis. A2, Viserba pronta alla sfida. Domenica parte l’avventura