Tempo scaduto per Koopmeiners: la Juve lo rispedisce a Bergamo Scambio di prestiti con la Dea"> Il trequartista arrivato a Torino dall’Atalanta sta ampiamente deludendo le altissime aspettative. E ora che si fa? Un’altra prestazione sotto tono per Teun Koopmeiners, che ancora una volta non riesce a convincere. Non si tratta di un episodio isolato: la sequenza di partite insufficienti continua, alimentando dubbi sul suo impatto reale alla Juventus. Ciò che un tempo lo rendeva protagonista all’Atalanta oggi sembra lontano anni luce: precisione, incisività e determinazione sembrano averlo abbandonato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

