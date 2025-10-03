Tempo scaduto per Koopmeiners | la Juve lo rispedisce a Bergamo | Scambio di prestiti con la Dea

Napolipiu.com | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo scaduto per Koopmeiners: la Juve lo rispedisce a Bergamo Scambio di prestiti con la Dea"> Il trequartista arrivato a Torino dall’Atalanta sta ampiamente deludendo le altissime aspettative. E ora che si fa? Un’altra prestazione sotto tono per Teun Koopmeiners, che ancora una volta non riesce a convincere. Non si tratta di un episodio isolato: la sequenza di partite insufficienti continua, alimentando dubbi sul suo impatto reale alla Juventus. Ciò che un tempo lo rendeva protagonista all’Atalanta oggi sembra lontano anni luce: precisione, incisività e determinazione sembrano averlo abbandonato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

tempo scaduto per koopmeiners la juve lo rispedisce a bergamo scambio di prestiti con la dea

© Napolipiu.com - Tempo scaduto per Koopmeiners: la Juve lo rispedisce a Bergamo | Scambio di prestiti con la Dea

In questa notizia si parla di: tempo - scaduto

Almaviva, tempo scaduto: la protesta riparte con un sit in davanti alla presidenza della Regione

Gaza, il tempo è scaduto: 25 Paesi (tra cui l’Italia) chiedono la fine della guerra. In Belgio due soldati israeliani finiscono sotto inchiesta

Tempo scaduto, Ue col fiato sospeso sui dazi Usa al 15%. Il testo potrebbe slittare, sui vini per ora nessuna esenzione

tempo scaduto koopmeiners juveTempo scaduto per Koopmeiners: la Juve lo rispedisce a Bergamo | Scambio di prestiti con la Dea - Il trequartista arrivato a Torino dall'Atalanta sta ampiamente deludendo le altissime aspettative. Segnala napolipiu.com

tempo scaduto koopmeiners juveKoopmeiners, è finita con la Juve: scambio a gennaio in Serie A - Altra bocciatura per Teun Koopmeiners da parte di Igor Tudor e adesso pare davvero finita la pazienza con l'olandese. Da calciotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tempo Scaduto Koopmeiners Juve