Telefonia fumata sempre nera Disagi nelle vallate di Zeri Sos del sindaco alla ’Tim’
Ancora disagi nelle vallate di Zeri dove, secondo quanto denunciato dal sindaco Cristian Petacchi, dal presidente della Croce Verde Gabriele Grossi e dal presidente Asbuc Roberto Conti, persistono gravi irregolarità nella copertura telefonica nel Comune. Disagi con cui gli abitanti della Lunigiana convivono da anni, con il segnale telefonico ballerino a ogni soffio di vento, per non parlare dei temporali, e che in certe zone è addirittura assente da sempre. Questi disservizi penalizzano cittadini, turisti, associazioni e istituzioni stesse, tanto che i tre rappresentanti hanno unito le forze e scritto una lettera per inviare una segnalazione ufficiale a Telecom Italia, inoltrata per conoscenza anche alla Prefettura, in quanto non può rimanere all’oscuro di ciò che accade nelle frazioni del territorio, soprattutto quando la situazione va a incidere notevolmente, in modo negativo, sul benessere di chi le abita, chi ci lavora e chi le visita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
