Telecronaca Juve Milan | chi commenta il big match di Serie A Scelta la coppia di telecronisti per la sfida dell’Allianz Stadium
Telecronaca Juve Milan: chi commenta la partita della 6ª giornata di Serie A. Ecco la coppia di telecronisti per il big match dell’Allianz Stadium. L’attesa è quasi finita, il big match si avvicina. Domenica sera, l’Allianz Stadium si vestirà a festa per la un’altra grande sfida della stagione: la Juve di Igor Tudor ospita il Milan capolista del grande ex, Massimiliano Allegri. Una partita che si preannuncia spettacolare e che sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN. Una sfida che vale un pezzo di Scudetto. L’appuntamento è per domenica 5 ottobre, alle ore 20:45. Per la Signora, reduce da un periodo di appannamento con quattro pareggi consecutivi, è un’occasione fondamentale per rilanciarsi e per dimostrare di essere la vera anti-Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: telecronaca - juve
