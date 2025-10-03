Rapidità e prontezza, sono queste le parole fondamentali quando si tratta di fornire una risposta efficace ai problemi di salute. E sono questi i principi alla base della creazione di Rete Ima (Infarto Miocardico Acuto) – integrazione con il 118. La rete operativa, prima in Toscana, è stata realizzata grazie ad un protocollo sottoscritto da Asl Toscana sud est e Asp Siena e consentirà di attivare in tempo reale un collegamento tra i medici della centrale operativa del 118 e le Rsa. Al centro dell’iniziativa, tecnologia e innovazione: attraverso l’utilizzo del Lifepak 15, strumento di rilevazione e teletrasmissione dei parametri vitali e dei tracciati Ecg, il medico della centrale operativa è in condizione di analizzare i dati e stabilire l’intervento più appropriato caso per caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Telecardiologia nelle Rsa senesi. Alleanza nel segno della salute. Asl e Asp unite contro l’infarto