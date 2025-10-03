Tecnici lasciati fuori dallo stadio Slittano le verifiche per la tribuna Alta tensione tra Fanfulla e Comune
Ennesima puntata della telenovela “Tufo-Dossenina”. Ieri mattina allo stadio era previsto l’intervento di due ditte appaltatrici, accompagnate da un tecnico comunale, incaricate di svolgere le indagini necessarie al rilascio dell’ idoneità statica della tribuna. Il via libera avrebbe di fatto consentito la riapertura al pubblico della struttura. Tuttavia - con grande sorpresa di chi era presente per verificare anche le infiltrazioni - nessuno è arrivato ad aprire i cancelli. Nonostante il Comune avesse già inviato da tempo due comunicazioni (di cui una con risposta) per dare conferma che si sarebbero tenute tali verifiche, le ditte, quindi, non hanno potuto accedere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tecnici - lasciati
BREAKING NEWS Sei un giovane in età scolare e vuoi imparare a giocare a tennistavolo? Il Tennistavolo Vigevano 1999 fa al caso tuo!! Divertiti, fai gruppo e lasciati guidare dai nostri tecnici qualificati. Ah, quasi dimenticavo: le prime due lezioni sono i Vai su Facebook
Stadio della Roma, i tecnici recintano l'area di Pietralata: pronti ad avviare i sondaggi - I tecnici che a metà mattinata si sono presentati a Pietralata non hanno avviato i sondaggi archeologici. Scrive romatoday.it
Stadio Pietralata, tecnici della Roma hanno recintato l'area: nei prossimi giorni verranno effettuati gli scavi - Con un’operazione a sorpresa, i tecnici della società giallorossa sono entrati intorno alle 11 nell’area di Pietralata, dove devono essere effettuati gli scavi archeologici necessari alla elaborazione ... Riporta ilmessaggero.it