tecnici lasciati fuori dallo stadio slittano le verifiche per la tribuna alta tensione tra fanfulla e comune

Ennesima puntata della telenovela "Tufo-Dossenina". Ieri mattina allo stadio era previsto l'intervento di due ditte appaltatrici, accompagnate da un tecnico comunale, incaricate di svolgere le indagini necessarie al rilascio dell' idoneità statica della tribuna. Il via libera avrebbe di fatto consentito la riapertura al pubblico della struttura. Tuttavia - con grande sorpresa di chi era presente per verificare anche le infiltrazioni - nessuno è arrivato ad aprire i cancelli. Nonostante il Comune avesse già inviato da tempo due comunicazioni (di cui una con risposta) per dare conferma che si sarebbero tenute tali verifiche, le ditte, quindi, non hanno potuto accedere.

