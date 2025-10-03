Technè e UMM Red | il suono che accende l’underground europeo

Ogni notte, quando le luci dei club si attenuano e l’aria vibra di basse frequenze, l’universo di UMM Red prende vita. Al centro di questa costellazione c’è Technè, artista inquieto che trasforma la pista in un terreno di sperimentazione condivisa, dove ritmo e istinto si fondono in un unico respiro collettivo. La geografia sonora di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

