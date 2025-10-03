Teatro San Carlo respinto il ricorso di Manfredi Mazzi | Il ministero della Cultura rispetta la legge

Napolitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso del sindaco Gaetano Manfredi contro la nomina di Fulvio Adamo Macciardi come soprintendente della Fondazione del Teatro di San Carlo. Il primo cittadino partenopeo aveva impugnato la delibera adottata dal Consiglio di indirizzo della Fondazione del 26. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

