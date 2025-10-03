Teatro San Carlo respinto il ricorso di Manfredi | Macciardi soprintendente
Il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso del sindaco Gaetano Manfredi, presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, contro la nomina-bis del soprintendente Fulvio Adamo Macciardi, indicata dai consiglieri indicati da Governo e Regione e avallata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, ma contestata appunto dal primo cittadino. Fulvio Macciardi (Ansa). I legali di Manfredi hanno a disposizione 15 giorni per presentare reclamo. La conferma di Macciardi era arrivata il 26 agosto al termine della riunione del Consiglio di indirizzo, organismo presieduto dallo stesso Manfredi, in cui tre membri (due designati dal governo – Marilù Faraone Mennella e Gianfranco Nicoletti – e uno dalla Regione – Riccardo Realfonzo ) avevano ribadito la loro indicazione dopo che il sindaco di Napoli aveva lasciato i lavori definendo la scelta una «procedura inaccettabile» e ricordando come «l’autonomia del San Carlo» rappresentasse per lui un «valore irrinunciabile». 🔗 Leggi su Lettera43.it
