Tè per tre tra arte musica e letteratura | nuovo appuntamento con la rassegna di Modenamoremio

Saranno lo scultore Valter Giovannini, la cantante Sabrina Gasparini e la scrittrice Elena Bosi i protagonisti del secondo incontro della rassegna "Tè per tre – tazze fumanti tra arte, musica e letteratura" la nuova proposta che Modenamoremio, società di promozione del Centro storico promuove

In questa notizia si parla di: arte - musica

