Taylor Swift tutti i messaggi cifrati in The Life of a Showgirl

Dodici tracce, dodici «pizzini»: dall’ombra di Ofelia a Elizabeth Taylor, dalle frecciate (forse a Charli XCX) alle dichiarazioni d’amore per Travis Kelce. Un album che è insieme cabaret, confessione privata e sassolini tolti (dal tacco 12). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Taylor Swift, tutti i messaggi cifrati in The Life of a Showgirl

Taylor Swift, il cover a 14 anni che scatena una grande controversia

Taylor Swift: in arrivo una docuserie in due parti sulla cantante

Taylor Swift, fan convinti che una canzone parli di Alexander Skarsgård: la risposta dell’attore è esilarante

È uscito il nuovo album di Taylor Swift - Venerdì è uscito The Life of a Showgirl, il dodicesimo album in studio della cantante statunitense Taylor Swift. Segnala ilpost.it

Taylor Swift, The Life Of A Showgirl: un disco gioioso riuscito a metà - The life of a showgirl è un disco “leggero” che in alcuni passaggi passa e va senza lasciare il segno: di incisi memorabili ce ne sono ben pochi (tra i meglio riusciti quelli di “Elizabeth Taylor”). Da panorama.it