Taylor Swift The Life Of A Showgirl | un disco gioioso riuscito a metà

Sarà un successo, lo dicono i numeri esorbitanti dei pre-save su Spotify che hanno superato i cinque milioni, un record. Quindi partendo dalla considerazione che Taylor Swift resta la regina del pop e delle classifiche di questi anni, vale la pena entrare nel merito dei pezzi del nuovo album che arriva una manciata di mesi dalla fine del trionfale Eras Tour. Ma Taylor, si sa, non si ferma mai. Le differenze con il precedente The tortured poets department sono evidenti: meno ballad intimiste, atmsofera solare e 40 minuti di musica rispetto alle due ore del disco precedente. Alla produzione i registi delle sue hit più pop, ovvero il duo svedese composto da Max Martin e Shellback. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Taylor Swift, The Life Of A Showgirl: un disco gioioso riuscito a metà

