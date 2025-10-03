Taylor Swift racconta senza filtri le luci e le ombre della fama in The Life of a Showgirl | la recensione del nuovo album
Nel caso in cui, negli ultimi due mesi abbiate vissuto in una caverna, abbiamo una notizia per voi. Oggi, 3 ottobre 2025 -data da sempre cara ai fan di Mean Girls – Taylor Swift ha pubblicato il suo nuovo album, il dodicesimo della sua carriera, intitolato The Life of a Showgirl. Se il malinconico The Tortured Poets Department aveva delle tonalità greige e soft, questo disco racchiude in sé tutti i colori del caos che accompagna la cantautrice statunitense; non per niente, è nato tra una pausa e l’altra dell’ Eras Tour, uno dei periodi più appaganti e confusionari della sua esistenza. Scavando oltre la sua superfice glitterata, TS12 racconta gli ultimi mesi della popstar e, più in generale, tutte le caleidoscopiche sfaccettature di una vita vissuta sotto i riflettori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
