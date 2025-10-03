Taylor Swift pubblica l’album The Life of a Showgirl

Taylor Swift pubblica oggi il nuovo album The Life of a Showgirl, in radio il singolo estratto The Fate of Ophelia. Dopo l’annuncio a sorpresa che ha entusiasmato il suo pubblico poche settimane fa, la regina del pop Taylor Swift torna oggi con il suo dodicesimo progetto discografico The Life of a Showgirl, il cui singolo estratto The Fate of Ophelia è da oggi in rotazione nelle radio italiane. L’album è già disponibile nei formati fisici vinile, CD e musicassetta, e nei formati CD + poster in esclusiva sullo Shop Universal e per Discoteca Laziale. In occasione dell’annuncio, l’artista ha svelato quattro varianti di copertine disponibili per un tempo limitato in formato CD Deluxe. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Taylor Swift pubblica l’album The Life of a Showgirl

