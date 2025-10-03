Taylor swift presenta il album the life of a showgirl

il ritorno di taylor swift con il nuovo album the life of a showgirl. La celebre cantante e cantautrice Taylor Swift ha recentemente pubblicato il suo dodicesimo album in studio, intitolato The Life of a Showgirl. Dopo più di un anno dall'ultimo lavoro discografico, questa nuova uscita ha suscitato grande fermento tra i fan e gli addetti ai lavori. La promozione dell'album, annunciata ufficialmente il 12 agosto alle 00:12, ha generato intense discussioni e aspettative elevate. La strategia comunicativa adottata dalla artista comprende anche apparizioni pubbliche e iniziative speciali che hanno alimentato l'interesse attorno al progetto.

The Life of a Showgirl, perché il nuovo album di Taylor Swift è già un fenomeno globale (come tutti i precedenti) - Il dodicesimo album della cantante statunitense è già record su Spotify e il Taylor Swift Effect colpisce centinaia di brand ... Scrive wired.it

Taylor Swift, è uscito l'album The Life of a Showgirl - Venerdì 3 ottobre, Taylor Swift ha pubblicato il suo atteso dodicesimo album The Life of a Showgirl, composto da dodici brani inediti, tra i quali la title track in duetto con l'amica e collega ... Riporta tg24.sky.it