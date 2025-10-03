Taylor Swift illumina il pop con ‘The Life of a Showgirl’

Energia radiosa, ironia tagliente e una fiducia granitica nella propria identità: così Taylor Swift spalanca le porte del suo dodicesimo album in studio, The Life of a Showgirl. Un lavoro che stravolge i toni cupi recenti, disegnando un ritratto di libertà creativa attraverso melodie pop scabre e sorprendentemente luminose. Un album che brilla di luce .

