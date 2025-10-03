A Kansas City giovedì sera i fan di Taylor Swift si sono riuniti per festeggiare l’uscita del nuovo album della popstar, ‘The Life of a Showgirl’. In attesa della pubblicazione avvenuta a mezzanotte, gli ‘Swifties’ radunati all’O’Dowd’s Gastrobar hanno trascorso la serata ascoltando cover band che eseguivano brani della songwriter della Pennsylvania, con il locale addobbato con palloncini con i numeri che indicano il dodicesimo album di Swift. I fan poi hanno realizzato i braccialetti dell’amicizia, un rito per i seguaci della popstar. Da mezzanotte in poi gli Swifties hanno potuto ascoltare il nuovo disco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Taylor Swift, i fan celebrano l’uscita del nuovo album