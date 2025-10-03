Taylor Swift è tornata. La regina mondiale del pop ha rilasciato The Life of a Showgirl, il dodicesimo album della sua incredibile carriera, che ha già stabilito un nuovo record su Spotify. Grazie a più di 5 milioni di prevendite, ha superato il primato della piattaforma streaming stabilito dal predecessore The Tortured Poets Department del 2024. «Stanotte tutte queste vite convergono qui, i mosaici di risate e i cocktail di lacrime, dove le anime fraterne cantano cose identiche, ed è bellissimo, estatico, spaventoso», ha scritto la diva nel post che accompagna l’uscita. «Non posso descrivervi quanto sia orgogliosa di condividerlo con voi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Taylor Swift, fuori il nuovo album e il film evento: dove vederlo