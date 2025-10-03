Nashville, 3 ottobre 2025 – E’ la notte di Taylor Swift: nella notte fra il 3 e il 4 ottobre esce ‘The life of a showgirl’, il nuovo disco di Taylor Swift. Un album nel quale la cantautrice di Nashville ha scelto di omaggiare George Michael. Gli eredi dell'artista britannico, morto nel 2016, dichiarano di essere "felicissimi" che il brano del 1987 'Father Figure' di Michael sia presente nel nuovo disco dell'artista dei record nella traccia omonima. "Quando abbiamo ascoltato il brano, non abbiamo esitato ad accettare questa associazione tra due grandi artisti e siamo sicuri che George avrebbe pensato la stessa cosa" hanno spiegato gli eredi, augurando a Taylor Swift "ogni successo con 'The Life of a Showgirl' e 'Father Figure'". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Taylor Swift, esce il nuovo disco: “Felicissimi dell’omaggio a George Michael”