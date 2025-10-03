Taylor Swift da Ofelia a La Liz la vita di una showgirl | tra amori e vendette il nuovo album pop inaugura l’era arancione

Dall’Ofelia di Shakespeare alla Liz Taylor dei tanti amori e disamori passando anche per Portofino: l’attesa per i fan di Taylor Swift è terminata a mezzanotte quando nei negozi e in streaming è uscito il dodicesimo album The Life of a Showgirl che preannuncia per la cantante Persona dell’Anno di Time l’inizio di una nuova era all’insegna dell’arancione. Realizzato con l’aiuto dei leggendari. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Taylor Swift da Ofelia a La Liz, la vita di una showgirl: tra amori e vendette, il nuovo album pop inaugura l’era arancione

Perché Taylor Swift parla di Portofino nel nuovo disco e che c’entra Elizabeth Taylor - La seconda canzone di The Life of a Showgirl cita due volte la cittadina ligure e omaggia soprattutto la storia d’amore fra la celebre attrice e Richard Burton ... Segnala ilsecoloxix.it

Taylor Swift, tutti i messaggi cifrati in The Life of a Showgirl - Dodici tracce, dodici «pizzini»: dall’ombra di Ofelia a Elizabeth Taylor, dalle frecciate (forse a Charli XCX) alle dichiarazioni d’amore per Travis Kelce. Secondo vanityfair.it