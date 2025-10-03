Taylor sheridan svela i 3 show di paramount da non perdere prima del ritorno di landman stagione 2
Il panorama delle serie televisive in streaming si conferma estremamente competitivo, con alcuni titoli che dominano le classifiche globali. In particolare, le produzioni di Taylor Sheridan stanno ottenendo risultati eccezionali su Paramount+, consolidando la propria posizione tra i contenuti più visti del momento. Questo articolo analizza gli ultimi dati di ascolto, le novità in arrivo e il ruolo centrale che Sheridan riveste nel successo della piattaforma. le performance delle serie di Taylor Sheridan su Paramount+. posizionamenti nelle classifiche mondiali. Secondo le rilevazioni di FlixPatrol, tre serie create da Taylor Sheridan occupano attualmente le prime posizioni nelle classifiche di Paramount+. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: taylor - sheridan
