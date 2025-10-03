Tax Credit cinema e audiovisivo | nuova tornata di beneficiari

Fiscooggi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La pubblicazione sul sito del ministero della Cultura rappresenta comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione e i richiedenti non riceveranno ulteriori conferme tramite Pec. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

