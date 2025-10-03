Tavolo tecnico per la riqualificazione vegetale della Pineta di Castel Fusano
Roma, 3 ottobre 2025 – Si è svolta oggi, presso la sala riunioni della Protezione Civile nella sede di San Sisto, a Porta Metronia, la riunione del Tavolo Tecnico per la riqualificazione vegetazionale della Pineta di Castel Fusano, parte della Riserva naturale del Litorale romano. Al tavolo hanno partecipato l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi; l’Assessora all’Ambiente del Municipio X Valentina Prodon; la Direttrice della Direzione Agricoltura e Benessere degli Animali Maria Teresa Orlando e i responsabili degli uffici competenti del Dipartimento Tutela Ambientale e Ciclo dei rifiuti; il coordinatore del Tavolo Paolo Ghini, Vice-presidente dell’Ordine dei Dottori agronomi e forestali della Provincia di Roma; Giuseppe Pignatti, Sabrina Bertin e Filippo Ilardi, in rappresentanza del CREA; Francesco La Vigna in rappresentanza di ISPRA. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di:
