Tavernerio cocaina ed ecstasy nascoste in casa | trovate dal cane antidroga

Ilgiorno.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tavernerio, 3 ottobre 2025 – Ecstasy e cocaina nascoste in casa, trovate da un cane antidroga dei carabinieri. In tutto 244 pasticche di mdma, e 33 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronta per essere ceduta al dettaglio. E' così finito in carcere un disoccupato incensurato di 31 anni di Tavernerio, al termine della perquisizione svolta questa notte a casa sua dai carabinieri della stazione di Albate, e della Sezione Operativa della compagnia di Como, intervenuti con il Nucleo Cinofili di Casatenovo e il cane pastore Micth, che ha consentito di individuare i nascondigli dello stupefacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

In questa notizia si parla di: tavernerio - cocaina

