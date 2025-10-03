Tavernerio cocaina ed ecstasy nascoste in casa | trovate dal cane antidroga
Tavernerio, 3 ottobre 2025 – Ecstasy e cocaina nascoste in casa, trovate da un cane antidroga dei carabinieri. In tutto 244 pasticche di mdma, e 33 grammi di cocaina già suddivisa in dosi pronta per essere ceduta al dettaglio. E' così finito in carcere un disoccupato incensurato di 31 anni di Tavernerio, al termine della perquisizione svolta questa notte a casa sua dai carabinieri della stazione di Albate, e della Sezione Operativa della compagnia di Como, intervenuti con il Nucleo Cinofili di Casatenovo e il cane pastore Micth, che ha consentito di individuare i nascondigli dello stupefacente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: tavernerio - cocaina
Blitz dei carabinieri a Tavernerio: in casa centinaia di pasticche di ecstasy e cocaina, arrestato
L'uomo era stato sottoposto ad un controllo per un problema alla sua vettura, all'interno trovato un quantitativo di cocaina #salerno #poliziadistato - facebook.com Vai su Facebook
Il cane Mitch fiuta la droga, 31enne arrestato dai carabinieri a Tavernerio - Pasticche di ecstasy e cocaina nascosta in casa, arrestato dai carabinieri un 31enne di Tavernerio, accusato di detenzione ai fini ... espansionetv.it scrive
Cocaina ed ecstasy nel mini market. Negoziante arrestato per spaccio - Un mini market usato come punto di riferimento per attività di spaccio: questa è l’accusa che la polizia contesta al titolare del negozio, arrestato e messo ai domiciliari dopo le perquisizioni ... Riporta ilrestodelcarlino.it