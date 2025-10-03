Tasse su redditi risorse a sanità Il punto di Giorgetti sulle priorità della manovra

Giù le tasse sui redditi e risorse alla sanità: Giancarlo Giorgetti ha le idee chiare in vista della legge di bilancio. Nella relazione introduttiva al Dpfp, il ministro dell'Economia ha spiegato che "con la manovra si darà luogo a una ricomposizione del prelievo fiscale, riducendo l'incidenza del carico sui redditi da lavoro, e si garantirà un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale. Inoltre, al fine di dare continuità agli interventi approvati dal Governo, saranno previste specifiche misure volte a stimolare gli investimenti delle imprese e a garantire la competitività". Il titolare del Tesoro si è poi soffermato sull'aumento delle spese per la Difesa e ha rimarcato che questa sarà graduale per "non compromettere il consolidamento dei conti" e "non spiazzare altre componenti di spesa con impatto significativo sulla crescita potenziale del Paese". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

