Tassa Zucman come ha fatto l' imposta sugli ultra-ricchi a diventare un’opzione concreta in Francia

La misura prevede un’imposta del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro, che colpirebbe circa 1.800 contribuenti e potrebbe garantire 20 miliardi di euro annui allo stato, riducendo deficit e debito. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Tassa Zucman, come ha fatto l'imposta sugli ultra-ricchi a diventare un’opzione concreta in Francia

Tassa Zucman, Bayrou smentito anche dagli economisti a lui vicini: nessun esilio fiscale per i super ricchi

La tassa Zucman per chi ha più di 100 milioni di euro è discussa in Francia. In Italia sarebbe possibile una tassa sui super patrimoni?

In Francia è stata proposta la tassa Zucman, un'imposta patrimoniale, che dovrebbe aiutare a ridurre il deficit nel Paese in un momento di forte instabilità. Il dibattito, che ha infiammato l'opinione pubblica francese, fa parte di un movimento più ampio che intere Vai su Facebook

