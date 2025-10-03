Tassa Zucman come ha fatto l' imposta sugli ultra-ricchi a diventare un’opzione concreta in Francia

Wired.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La misura prevede un’imposta del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro, che colpirebbe circa 1.800 contribuenti e potrebbe garantire 20 miliardi di euro annui allo stato, riducendo deficit e debito. 🔗 Leggi su Wired.it

tassa zucman come ha fatto l imposta sugli ultra ricchi a diventare un8217opzione concreta in francia

© Wired.it - Tassa Zucman, come ha fatto l'imposta sugli ultra-ricchi a diventare un’opzione concreta in Francia

In questa notizia si parla di: tassa - zucman

Tassa Zucman, Bayrou smentito anche dagli economisti a lui vicini: nessun esilio fiscale per i super ricchi

La tassa Zucman per chi ha più di 100 milioni di euro è discussa in Francia. In Italia sarebbe possibile una tassa sui super patrimoni?

tassa zucman ha fattoTassa Zucman, come ha fatto l'imposta sugli ultra-ricchi a diventare un’opzione concreta in Francia - Nonostante avessero ottenuto la maggioranza relativa alle elezioni legislative del 2024. Si legge su wired.it

tassa zucman ha fattoLa tassa Zucman per chi ha più di 100 milioni di euro è discussa in Francia. In Italia sarebbe possibile una tassa sui super patrimoni? - L'economista Gabriel Zucman ha scoperto che il fisco è più generoso con i ricchissimi, e propone di tassare al 2 per cento chi ha più di 100 milioni di euro di patrimonio. Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Tassa Zucman Ha Fatto