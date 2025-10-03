Tardelli rimanda la Juve | Un altro pareggio comincia a essere frustrante soprattutto per questo motivo Ecco su cosa dovrà lavorare Tudor

Tardelli rimanda la Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero sul momento della squadra di Tudor. Un’altra leggenda bianconera analizza il momento della Juventus, e il suo giudizio è amaro. Dalle pagine de La Stampa, l’ex campione del Mondo Marco Tardelli ha commentato il pareggio per 2-2 ottenuto in Champions League contro il Villarreal, individuando problemi chiari di natura tecnica e, soprattutto, mentale. PAROLE – «Un altro pareggio – comincia a essere frustrante, soprattutto se causato da mancanza di concentrazione e determinazione – e di nuovo troppi gol subiti. Nota positiva per Conceiçao che ha cambiato l’andamento della partita: sfortunatamente, non è bastato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

