Tardelli rimanda la Juve | Un altro pareggio comincia a essere frustrante soprattutto per questo motivo Ecco su cosa dovrà lavorare Tudor
Tardelli rimanda la Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero sul momento della squadra di Tudor. Un’altra leggenda bianconera analizza il momento della Juventus, e il suo giudizio è amaro. Dalle pagine de La Stampa, l’ex campione del Mondo Marco Tardelli ha commentato il pareggio per 2-2 ottenuto in Champions League contro il Villarreal, individuando problemi chiari di natura tecnica e, soprattutto, mentale. PAROLE – «Un altro pareggio – comincia a essere frustrante, soprattutto se causato da mancanza di concentrazione e determinazione – e di nuovo troppi gol subiti. Nota positiva per Conceiçao che ha cambiato l’andamento della partita: sfortunatamente, non è bastato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: tardelli - rimanda
Tardelli: "Juve, un altro pareggio: comincia ad essere frustrante" - Direttamente dalle pagine de "La Stampa", Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus e della nazionale azzurra, con la quale ha vinto il Mondiale nel 1982, parla anche della ... tuttojuve.com scrive
Verso il derby d’Italia: "Marcus può essere decisivo. Tudor ha creato il rapporto giusto con Dusan" - Un campionato ancora “imperfetto” e un incrocio che può dare le prime proiezioni: Juventus- Segnala gazzetta.it