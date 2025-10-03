Tardelli | Nell’Inter sta avendo ragione Chivu ma manca ancora questo calciatore
Le parole di Marco Tardelli, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo l’inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Marco Tardelli ha parlato a La Stampa del momento dell’ Inter in Serie A. L’INTER DI CHIVU – Buone notizie per i tifosi dell’Inter: hanno ritrovato la loro squadra. Chivu ha avuto ragione a non cambiare gioco, aveva solo bisogno di recuperare giocatori importanti che mentalmente e fisicamente erano stanchi. MANCA SOLO BARELLA – Tutto sembra tornato come prima, aspettando un centrocampista come Barella: non ancora quello che conosciamo. Ma le note liete, oltre che dal campo, arrivano dal bilancio, positivo dopo anni difficili. 🔗 Leggi su Internews24.com
