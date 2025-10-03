Taranto hub della sostenibilità integrata e della circolarità

Tarantini Time Quotidiano Taranto come laboratorio nazionale della transizione ecologica, energetica e ambientale. E' da questa vision che prende le mosse il convegno – "" – che Confindustria Taranto ha programmato per l'8 ottobre prossimo nella Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, in Piazza Madama, a Roma con inizio alle ore 12. Nel corso dei lavori interverrà il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervistato da Fabio Tamburini, Direttore de "Il Sole 24ore", che coordinerà i vari interventi. E' prevista, fra le altre, la partecipazione di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

