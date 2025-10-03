Taranto hub della sostenibilità integrata e della circolarità

Tarantini Time Quotidiano Taranto come laboratorio nazionale della transizione ecologica, energetica e ambientale. E’ da questa vision che prende le mosse il convegno –  “” –  che Confindustria Taranto ha programmato per  l’8 ottobre  prossimo nella  Sala Caduti di Nassirya del Senato  della Repubblica, in Piazza Madama, a Roma con inizio alle ore 12. Nel corso dei lavori interverrà il  Presidente di Confindustria Emanuele Orsini, intervistato da Fabio Tamburini,  Direttore de “Il Sole 24ore”,  che coordinerà i vari interventi. E’ prevista, fra le altre, la partecipazione di  Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in  Italy. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

