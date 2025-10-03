Tapia delusione Mondiale | è solo quarto nel disco
ATLETICA PARALIMPICA. Prestazione sotto tono per il 44enne di Sotto il Monte nella specialità F11, in cui si presentava da campione olimpico e iridato. Oney chiude con 5 nulli su 6 e una misura lontana dal suo personale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
