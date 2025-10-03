Tapia delusione Mondiale | è solo quarto nel disco

Ecodibergamo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ATLETICA PARALIMPICA. Prestazione sotto tono per il 44enne di Sotto il Monte nella specialità F11, in cui si presentava da campione olimpico e iridato. Oney chiude con 5 nulli su 6 e una misura lontana dal suo personale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

tapia delusione mondiale 232 solo quarto nel disco

© Ecodibergamo.it - Tapia, delusione Mondiale: è solo quarto nel disco

In questa notizia si parla di: tapia - delusione

tapia delusione mondiale 232Tapia, delusione Mondiale: &#232; solo quarto nel disco - Prestazione sotto tono per il 44enne di Sotto il Monte nella specialità F11, in cui si presentava da campione olimpico e iridato. Scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Tapia Delusione Mondiale 232