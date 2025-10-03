Tanker Boracay ripartito da Francia dopo 3 giorni di fermo | Ha lanciato droni su Danimarca trasporta carichi militari russi Putin | Pirateria
Il Boracay, tanker battente bandiera del Benin, accusato di essere parte della “shadow fleet” del "nemico inesistente" russo e di aver lanciato droni in Danimarca il 22, 23 e 24 settembre, è tornato in mare dopo il fermo francese Il tanker battente bandiera del Benin Boracay è ripartito oggi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La Francia ha arrestato il capitano e il primo ufficiale della petroliera russa ombra "Boracay" (Kiwala) sequestrata nei giorni scorsi Sono sospettati di aver lanciato droni dalla nave verso il territorio danese