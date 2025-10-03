Tangenziale Est di Milano invasa dai manifestanti tensioni con la polizia | lancio di sassi e idranti

Ore di tensione sulla Tangenziale Est di Milano: manifestanti pro-Palestina affrontano la Polizia con petardi, sassi e bottiglie. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tangenziale Est di Milano invasa dai manifestanti, tensioni con la polizia: lancio di sassi e idranti

In questa notizia si parla di: tangenziale - milano

Ragazzo cade con la moto: l'incidente provoca oltre due km di coda su una tangenziale a Milano

Incidente in tangenziale a Milano: oltre 6 chilometri di coda

Incidente in Tangenziale Nord, 3 feriti e lunghe code tra Paderno e la Milano-Meda | VIDEO

Un gruppo dei manifestanti che ha bloccato la tangenziale Est di Milano all'altezza di Lambrate, ha forzato un blocco delle forze dell'ordine. Alcuni di loro, con il volto coperto o vestiti con tute nere, si sono avvicinati alla linea di polizia lungo la tangenziale occu - facebook.com Vai su Facebook

#scioperogenerale , scontri al corteo sulla Tangenziale Est di Milano - X Vai su X

Monta la protesta, trasporti nel caos: bloccata la tangenziale Est a Milano - Lacrimogeni in tangenziale a Milano, cotro gli antagonisti che lanciano oggetti agli agen ... tio.ch scrive

Scontri a corteo pro Gaza in Tangenziale Est a Milano. Bombe carta, insulti a giornalisti e fumogeni - I manifestanti hanno lanciato bombe carta contro la Polizia in tenuta antisommossa che ha risposto con ... Scrive ilgiornale.it